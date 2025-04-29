Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Afgan Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 11 Afganistan uyruklu şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Nisan 2025 tarihinde Karayazı ilçesi Mollaosman Mahallesi yol ayrımı ve çevresindeki arazide yapılan operasyon neticesinde; 1 organizatör ile 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yapılan saha ve analiz çalışmalarında, yol kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan organizatör, takip sonucu Karayazı ilçesi Üzengili Mahallesi'nde yakalanmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM