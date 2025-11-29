Erzurum'da Doğalgaz Sıkıntısı Devam Ediyor

Erzurum'da üç gündür devam eden doğalgaz sıkıntısı devam ediyor. Yakutiye ilçesinde yaşanan doğalgaz sızıntısına ekipler müdahale etti.

Erzurum'a doğalgaz tedariki yapan Palen tarafından yapılan son açıklamada, Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında şebeke güvenlik kontrolü için kaynaklı yaşanan gaz kesintisine ilişkin yapılan çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.

Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde gaz sızıntısı ile ilgili ihbar geldi. İhbar üzerine gaz sızıntısının olduğu bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi. Palen ekipleri ile birlikte AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri çevrede önlem aldı. Zaman zaman gaz sızıntısının hissedildiği caddede ekipler ellerindeki cihazlarla sürekli ölçümler yapıldı.

Palen tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin her bir binanın ana kolon tesisatı kontrol edildikten sonra her bir kullanıcının daire girişinde, ocak, şofben, kombi gibi doğalgaz yakıcı cihazlarında da kontrol yapılarak doğalgaz arzı sağlandığı vurgulanarak, "Kontrolleri yapılan binaların gaz arzı en kısa sürede sağlanacaktır" denildi. - ERZURUM