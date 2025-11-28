Erzurum'da Doğalgaz Arızası: 32.310 Kullanıcı Etkilendi

Erzurum'da 3 gündür devam eden doğalgaz sıkıntısı ile ilgili tedarikçi firma PALEN tarafından açıklama yapıldı.

Erzurum'a gaz dağıtımı yapan PALEN firması, Erzurum'un Yakutiye İlçesi Yoncalık Semtinde 27 Kasım 2025 sabah saatlerinde, servis kutusundaki ünitelerin yerinde olmaması nedeniyle meydana gelen patlama sonrasında ekiplerin ihbar bölgesine çok kısa sürede ulaşarak gerekli güvenlik müdahalelerini yapıldığı belirtilerek, "Olayın ardından, tedbir amaçlı olarak şebeke güvenlik kontrolü için gaz arzı durdurulmuş ve tüm şebeke ile servis kutularında kapsamlı inceleme başlatılmıştır. Doğal gaz arzının durdurulması sonrasında Yakutiye ilçesi, Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında toplamda 4.338 binada 32.310 kullanıcı etkilenmiştir. Gece boyunca sahada çalışan ekiplerimiz, kapatılan 44 sektör ve 4338 servis kutusu vanasında gerekli testleri tamamlamıştır" denildi.

"Binaların ana kolon tesisatı kontrol ediliyor"

Gaz arzının en kısa sürede yeniden sağlanabilmesi amacıyla, 20 ekip, 40 teknik personel ile sahada aktif olarak görev yaptığı ifade edilen açıklamada, daha sonra şöyle denildi; "Ayrıca grup şirketlerimizden gelen 20 kişilik destek ekibi de Erzurum'a ulaşarak çalışmalara katılmıştır. ALO 187 Doğal Gaz Acil hattımızın yanı sıra çağrı merkezi ekibimiz vatandaşlarımızdan gelen gaz yokluğu ve koku ihbarı alınan tüm bölgelere hızla ulaşarak güvenlik kontrollerini sürdürmektedir. 28.11.2025 saat 11.00 itibarıyla güvenlik kontrolleri nedeniyle gaz arzı kesilen 32.310 abonemizin yaklaşık yüzde 30'una gaz arzı yeniden sağlanmıştır. Ekiplerimiz tüm bölgelerde gaz açım çalışmalarına aralıksız şekilde devam etmektedir. Ekiplerimiz tarafından her bir binanın ana kolon tesisatı kontrol edildikten sonra her bir kullanıcının daire girişinde, ocak, şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlarında da kontrol yapılarak doğal gaz arzı sağlanmaktadır. Etkilenen kullanıcıların tamamına 28.11.2025 tarihi akşam saatlerine kadar gaz arzının sağlanması için gerekli tedbirler alınmıştır. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve iş birliği için tüm Erzurum halkına teşekkür ederiz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın güvenliğidir. Ekiplerimiz sahada aralıksız çalışmayı sürdürmekte olup, tüm gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağımızı saygıyla duyururuz" - ERZURUM