Erzurum'da Dereye Uçan Otomobildeki Sürücü Kurtarıldı
Narman ilçesindeki Peribacaları mevkiinde dereye uçan otomobilde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Erzurum'da dereye uçan otomobildeki sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Narman ilçesi Peribacaları mevkiinde dereye uçan araçta mahsur kalan sürücü, ihbarla olay yerine gelen Narman itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin merdiven yardımıyla ulaşıp araçtan çıkardığı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa