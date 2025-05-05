Erzurum'da Dereye Uçan Otomobildeki Sürücü Kurtarıldı

Erzurum'da Dereye Uçan Otomobildeki Sürücü Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narman ilçesindeki Peribacaları mevkiinde dereye uçan otomobilde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Erzurum'da dereye uçan otomobildeki sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Narman ilçesi Peribacaları mevkiinde dereye uçan araçta mahsur kalan sürücü, ihbarla olay yerine gelen Narman itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin merdiven yardımıyla ulaşıp araçtan çıkardığı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.