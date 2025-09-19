Haberler

Erzurum'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Çögender Mahallesi'nde bir evin deposunda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin kıvılcımlarından kaynaklandığı bildirildi.

Erzurum'a bağlı Pasinler ilçesi Çögender Mahallesi'nde bir evin deposunda başlayan yangın merkez itfaiye ve Pasinler itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Alınan bilgiye göre yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin kıvılcıma yol açmasıyla başladı. İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çiftlik olarak kullanılan alanda hızla çevreye yayılan yangın ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
