Erzurum'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da bir köyde meydana gelen depo yangını ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu söndürüldü.

Erzurum'a bağlı Pasinler ilçesi Çögender Mahallesi'nde bir evin deposunda başlayan yangın merkez itfaiye ve Pasinler itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Alınan bilgiye göre yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin kıvılcıma yol açmasıyla başladı. İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çiftlik olarak kullanılan alanda hızla çevreye yayılan yangın ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. - ERZURUM