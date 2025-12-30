Haberler

Erzurum'da DEAŞ operasyonu

Güncelleme:
Erzurum'da Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı bir kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyon, terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirildi.

Erzurum'da Jandarma ekiplerince DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; TEM Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda kapsamında, "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçunu işlediği tespit edilen bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
