Çocuklara 112 farkındalığı gezisi

Erzurum'da çocuklara 112 farkındalığını aşılamak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Çocuklarda ve toplumda "Acil Durumda Tek Numara112" farkındalığını artırmak amacıyla, Tatbikat İlkokulu öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Konu ilgili yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında öğrencilerimize, acil durumlarda tek numara 112 kullanımı hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapıldı. Duyarlılıkları ve ilgileri için öğrencilerimize teşekkür ederiz" denildi. - ERZURUM