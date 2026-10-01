Erzurum'da çatıya çıkan firari şahıs eşinin iknasıyla yaralı gözaltına alındı

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Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi'nde, hakkında yakalama kararı bulunan ve polisten kaçarken bir apartmanın çatısına çıkan şahıs, ekiplerin uzun uğraşları ve eşinin ikna çalışmaları sonucu indirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Gez Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan bir şahsın izini süren polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs, sokak üzerinde bulunan Kartopu Apartmanı'nın çatı katına çıktı.

Kendine zarar verdi, bölgeye ekipler sevk edildi

Ailevi problemleri olduğu da öğrenilen şahıs, çıktığı çatıda kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve tedbir amacıyla itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı bina önünde önlem alırken, polis ekipleri de sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Eşi olay yerine getirildi

Şahsın güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için emniyet güçleri uzun süre müzakere yürüttü. İkna çalışmalarının yetersiz kalması üzerine, ekipler şahsın eşini olay yerine getirdi. Eşinin ve müzakereci polisin yoğun çabaları sonucunda ikna edilen şahıs, yaralı halde çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Olay yerinde hazır bekletilen ambulansla ilk müdahalesi yapılan şahıs, ifadesi alınmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı