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Erzurum'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
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Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, polis ise şüpheliyi yakaladı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parkta iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan E.K. (42) çevredeki vatandaşlar tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Ö.Ö.'yü (41) Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde saklandığı evinde yakaladı. Polis kavganın yaşandığı parkta suç aletini aradı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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