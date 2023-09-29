Erzurum'da baltalı ATM hırsızı yakayı ele verdi

ERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde bir bankanın ATM'sinden hırsızlık yapmak isteyen şahıs baltasıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamalarda; 28 Eylül 2023 günü saat 00.30 sıralarında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gül Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın para çekme makinesinin arka kapısının kilidinin balta ile bir şahsın kırmaya çalıştığını görüldü. Bunun üzerine C.J. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan adli tahkikat neticesinde şahıs tutuklandı.