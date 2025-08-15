Erzurum'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Aileler Arasında Kavga: 3 Yaralı

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Binpınar köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında kavga yaşandı. 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, uzun süredir iki aile arasında devam eden sınır tartışması, tarafların yeniden karşı karşıya gelmesiyle alevlendi. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı şiddetli kavgaya dönüştü.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır, 1'inin ise hafif olduğu belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraflar arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için bölgede devriye faaliyetleri artırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

İki aile arasındaki kavga güvenlik kameralarına yansıdı. - ERZURUM