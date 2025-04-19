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Erzurum'da Araç Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Erzurum'da Araç Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Palandöken ilçesinde meydana gelen araç yangını paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Erzurum'da bir araçta meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde gece saatlerinde meydana gelen araç yangını, çevrede paniğe sebep oldu. Vatandaşlar, aracın ön kısmından alevlerin yükseldiği yangını 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun bir uğraş sonunda yangını söndürdü. Bu arada araçtaki patlama ve yükselen alevler çevre sakinleri tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi.

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangınla ilgili polis incelemesini sürdürürken, aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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