Erzurum'da Apartmanda Yangın Paniği

Erzurum'da Apartmanda Yangın Paniği
Güncelleme:
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanda mutfakta çıkan yangın, sakinlerde büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Erzurum'un Palandöken ilçesi 25. Sokak'ta bulunan Kardeşler Apartmanı'nda gece saat 01.00 sıralarında yangın paniği yaşandı. Apartmanın 2. katındaki bir dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede apartman sakinlerinde büyük korku ve paniğe sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına yangın tüpleriyle hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın sırasında apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı gözlemlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
