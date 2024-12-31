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Erzurum'da Akaryakıt Deposunda 54 Kilo Likit Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum'da Akaryakıt Deposunda 54 Kilo Likit Metamfetamin Ele Geçirildi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bir aracın yakıt deposunda zulalanmış 54 kilo 450 gram likit metamfetamin ile birlikte bazı döviz ve nakit para ele geçirildi. İran uyruklu bir kişi tutuklandı.

Erzurum'da akaryakıt deposuna zulalanmış likit metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında bir aracın yakıt deposunda zulananmış vaziyette; 54 kilo 450 gram likit metamfetamin maddesi ve bin 350 TL, 100 dolar ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen İran uyruklu A.H. (44) tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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