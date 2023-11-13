Erzurum'da 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla protesto

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 9 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahsın serbest bırakılması üzerine mahalle sakinleri protesto etti.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinin kırsal Altınbulak Mahallesi'nde 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü. Ellerinde sopalarla, gözaltına alınıp serbest bırakılan M.K.'nin evini basmak isteyen kalabalığı, jandarma engelledi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 75 hane 280 nüfuslu Altınbulak Mahallesi'nde 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 7 çocuk babası M.K. gözaltına alındı. M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldı. Dün akşam mahalle meydanında toplanan kalabalık, M.K.'nin evini basmak istedi. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. Ellerinde sopalarla 'Huzuru bozanları köyümüzde istemiyoruz' diye bağıran mahalleliye jandarma ve köyün ileri gelenleri izin vermedi. Yakutiye İlçe Jandarma Komutanı, kalabalığı sakinleştirdi. M.K. jandarma tarafından mahalleden çıkarılırken, bir süre sonra kalabalık dağıldı.

Mahalle Muhtarı Nuri Demir, M.K.'nin mahallede huzursuzluk çıkardığını söyledi.

Mahalleliden Hanifi Demir ise "M.K.'nin tutuklanmasını beklerken serbest bırakılması bizleri çok üzdü. Köyümüz huzursuz. Komşumuzu bıçakladı, silah çekip tehdit ediyor. Buna benzer bir sürü olayları var" dedi.