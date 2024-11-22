Erzurum'da 75 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rahime Aksakal, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesine Murat Paşa Mahallesi Aydın Sokak'ta 5 katlı binanın 4. katında yalnız olarak yaşayan Rahime Aksakal'dan haber alamayan yakınları, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaşlı kadını yatağında hareketsiz şekilde buldu. 112 Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Aksakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı kadının cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından morga götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM
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