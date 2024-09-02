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Erzurum'da 63 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin müşterek çalışmaları neticesinde, hakkında 63 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin müşterek çalışmaları neticesinde, hakkında 63 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile birden fazla kişi ile birlikte yağma, cezaevine izinsiz eşya sokma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 63 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan D.T. (37) Oltu ilçesinde yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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