Erzurum'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem bir çiftliğe ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Taşlıyurt köyü merkezli olarak saat 04.30'da 4,5 büyüklüğünde, yerin 14,8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir yıkımın yaşanmadığı deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından 1,5 ile 2,5 büyüklüğü arasında 16 artçı sarsıntı daha yaşandı. - ERZURUM