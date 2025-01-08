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Erzurum'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzurum'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedilirken, herhangi bir yıkım yaşanmadığı bildirildi. Depremin ardından 16 artçı sarsıntı da gerçekleşti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem bir çiftliğe ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Taşlıyurt köyü merkezli olarak saat 04.30'da 4,5 büyüklüğünde, yerin 14,8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir yıkımın yaşanmadığı deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından 1,5 ile 2,5 büyüklüğü arasında 16 artçı sarsıntı daha yaşandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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