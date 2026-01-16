Haberler

Jandarmadan parfüm operasyonu

Jandarmadan parfüm operasyonu
Güncelleme:
Jandarma ekipleri, Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaptıkları operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 200 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Olayla ilgili bir şahsa kaçakçılık suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 12 Ocak 2026 tarihinde Hınıs ilçesinde icra edilen operasyonlarda piyasa değeri 300 bin TL olan çeşitli markalarda 200 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Olay şüphelisi bir şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Gümrük kaçağı parfümlere Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

