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Erzurum'da dev uyuşturucu operasyonu: 27 kilo 850 gram likit metamfetamin ele geçirildi

Erzurum'da dev uyuşturucu operasyonu: 27 kilo 850 gram likit metamfetamin ele geçirildi
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Erzurum'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 27 kilo 850 gram likit metamfetamin ele geçirildi, 62 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da narkotik polisinin düzenlediği başarılı operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 27 kilo 850 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 62 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 27 kilo 850 gram likit metamfetamin maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 300 TL ele geçirildi. Zehir tacirlerine darbe vuran operasyonda uyuşturucu maddelere ve paraya el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.N.R. (62), emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile mücadelelerinin kararlılıkla ve titizlikle sürdürüleceğini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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