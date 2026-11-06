Erzurum'da 2026'da ilk 10 ayda 1508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 24 kişi öldü

Erzurum'da 2026'da ilk 10 ayda 1508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 24 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 1508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti, 2572 kişi yaralandı. Ekim ayında ise 152 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 224 kişi yaralandı.
Erzurum'da 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 1 bin 508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 572 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılı Ekim ayında 152 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, 224 kişi yaralandı. Aynı dönemde kentte 268 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.
2026 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 ayında ise Erzurum'da toplam 1 bin 508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 572 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise 2 bin 573 olarak kaydedildi.