Erzurum'da bir yılda kent merkezinde bin 670 trafik kazası

2025 yılında Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde toplamda bin 670 ölümlü-yaralamalı trafik kazası ve 2 bin 942 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 918 kişi yaralandı.

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılında bin 670 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı Aralık ayında 109 yaralamalı kaza, 287 maddi hasarlı kazada 198 yaralı kayıtlara geçti.

Erzurum'da 2025 yılında bin 670 ölümlü-yaralamalı kaza, 2 bin 942 maddi hasarlı kazada 26 ölü ve 2 bin 918 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

