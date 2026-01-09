Haberler

Erzurum'da jandarma bölgesinde bir yılda 255 trafik kazası

Erzurum'da jandarma bölgesinde bir yılda 255 trafik kazası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da jandarma bölgesinde 2025 yılı içinde 255 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 495 kişi de yaralandı.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde bir yıl içinde 255 trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının 12 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında; jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Aralık ayı döneminde 14 yaralamalı kaza, 10 maddi hasarlı kazada 30 yaralı kayıtlara geçti.

2025 yılı 12 aylık döneminde ise 255 ölümlü-yaralamalı kaza, 159 maddi hasarlı ve bu kazalarda 8 kişi öldü, 495 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar