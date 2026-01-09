Erzurum'da jandarma bölgesinde bir yılda 255 trafik kazası

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde bir yıl içinde 255 trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının 12 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında; jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Aralık ayı döneminde 14 yaralamalı kaza, 10 maddi hasarlı kazada 30 yaralı kayıtlara geçti.

2025 yılı 12 aylık döneminde ise 255 ölümlü-yaralamalı kaza, 159 maddi hasarlı ve bu kazalarda 8 kişi öldü, 495 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM