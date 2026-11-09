Erzurum'da 2-8 Kasım çalışmalarında 7 silah ele geçirildi, 67 aranan şahıs yakalandı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 silah ele geçirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda ayrıca 67 aranan şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Aynı tarihler arasında 10 bin 958 şahıs sorgulanırken, 2 bin 63 araç da kontrol edildi. Ekipler, park, bahçe ve okul çevrelerinde de denetimlerini sürdürerek 199 noktada kontrol gerçekleştirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum'un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı