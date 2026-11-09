Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da 2-8 Kasım çalışmalarında 7 silah ele geçirildi, 67 aranan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da 2-8 Kasım çalışmalarında 7 silah ele geçirildi, 67 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2-8 Kasım 2026'da yürüttüğü çalışmalarda 7 silah ele geçirip çeşitli suçlardan aranan 67 şahısı yakaladı. Aynı tarihlerde 10 bin 958 kişi sorgulanırken 2 bin 63 araç kontrol edildi, 199 noktada denetim yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 silah ele geçirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda ayrıca 67 aranan şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Aynı tarihler arasında 10 bin 958 şahıs sorgulanırken, 2 bin 63 araç da kontrol edildi. Ekipler, park, bahçe ve okul çevrelerinde de denetimlerini sürdürerek 199 noktada kontrol gerçekleştirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum'un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump yenilginin faturasını kesti: İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var

Seçim hezimeti ayarları bozdu! Trump'tan canlı yayında bomba itiraf
Ünlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Tecavüzden suçlu bulundu! Şimdi onu cezaevi kabusu bekliyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi 5 yıl sonra konuştu! Anne: İçim yangın yerine döndü

Başak'ın odasını ilk günkü gibi saklıyorlar! Acıları dinmedi
Kuzey Irak'ta doğal gaz sahasına İHA saldırısı: Üretim tamamen durduruldu

Yanı başımızdaki kritik tesise saldırı! Üretim tamamen durdu
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı15

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Üst düzey iki isim daha tutuklandı

Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Kredi kartı olup bunu yapmayanlar yandı!
Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında

Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı

Malum koruma ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Bir zamanlar ayaklarını öpmüştü! Şimdi de elini bırakmıyor