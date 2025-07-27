Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde 16 yaşındaki İshak K, annesi tarafından evinde hareketsiz bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen gencin kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Erzurum Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi 11. Sokak'taki ikamet eden İshak K'nin annesi, eve girdiğinde oğlunu hareketsiz halde buldu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, gencin bulunduğu eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Cumhuriyet Savcısı ve polis olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından yaşamını kaybettiği belirlenen İshak K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin anlaşılması ve otopsi işlemleri için Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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