Erzurum'da 16 Bin 500 Vatandaşa Terörle Mücadele Bilgilendirmesi

Güncelleme:
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında terörle mücadele hakkında 16 bin 500 vatandaşa bilgilendirme yaparak broşürler dağıttı.

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği 16 bin 500 vatandaşa ulaşarak bilgilendirme yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 16-24 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında etkinlik ve miting alanı ile Erzurum Kalesi önünde bulunan festival ve gastronomi alanında bilgilendirme standı açtı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, ülkemizin aleyhine yıkıcı-bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele bilincini geliştirmek, teröre karşı devlet-vatandaş el ele halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirmesi için bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtılmış ve çeşitli ikramlarda bulunulmuştur. Toplamda 16 bin 500 vatandaşımıza ulaşılmıştır" denildi. - ERZURUM

