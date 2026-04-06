Erzurum Adliyesi'nde tarihi başarı: Temizlenme oranı yüzde 118'e ulaştı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınladığı faaliyet raporuyla yargıdaki hızını ve verimliliğini gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre Başsavcılık, yıl içerisinde gelen dosya sayısının üzerine çıkarak yüzde 118,24'lük bir temizlenme oranına ulaştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyalarına ilişkin güncel istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Adli performansın sayısal verilerle ortaya koyulduğu tabloda, yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların meyvesini verdiği görüldü. İstatistiklere göre, yıl içerisinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na toplam 27 bin 216 yeni soruşturma dosyası geldi. Bir önceki yıldan devreden 19 bin 723 dosya ile birlikte yoğun bir mesai harcayan savcılık makamı, dönem sonunda 32 bin 180 dosyayı karara bağlamayı başardı.

Temizlenme oranında büyük artış

Yargıdaki verimliliğin en önemli göstergelerinden biri olan "Temizlenme Oranı", Erzurum'da bir önceki yıla göre büyük bir sıçrama yaşadı. Bir önceki dönemde yüzde 88,01 olan temizlenme oranı, son verilerle birlikte yüzde 118,24'e yükseldi. Bu rakam, Başsavcılığın sadece yeni gelen dosyaları değil, geçmişten devreden dosyaların da önemli bir kısmını sonuçlandırdığını ortaya koydu.

Reel çalışma oranı yüzde 68 olarak kaydedildi

Dosyaların karara bağlanma hızı ve adli personelin performansını yansıtan "Reel Çalışma Oranı" ise yüzde 68 olarak kayıtlara geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların mağduriyetlerini en kısa sürede gidermek adına yürüttüğü titiz çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor.

İşte ortalama bitirilme süreleri

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte en sık karşılaşılan 10 suç türüne yönelik soruşturmaların ortalama bitirilme sürelerini açıkladı. Verilere göre en hızlı sonuçlanan dosya türü 16 gün ile terör suçları olurken, en uzun süren soruşturma ise 79 günle kasten yaralama suçları oldu. Yayımlanan tabloya göre, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçuna yönelik soruşturmalar, ortalama 16 gün gibi kısa bir sürede karara bağlanarak listenin en hızlı sonuçlanan kalemi oldu. Terör suçlarını, 31 gün ile "Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" ve 34 gün ile "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçları takip etti.

En uzun mesai kasten yaralama dosyalarında

Adliyenin en yoğun mesai harcadığı suç türleri arasında ise kasten yaralama dosyaları öne çıktı. Ortalama 79 günde tamamlanan "Kasten Yaralama" soruşturmaları, listenin en geç sonuçlanan suç türü olarak kayıtlara geçti. Diğer suç türlerinin ortalama bitirilme süreleri ise şöyle sıralandı: Tehdit: 73 gün, Basit Yaralama: 69 gün, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak: 55 gün, Hakaret: 54 gün ve Dolandırıcılık: 52 gün. İstatistiklere göre, Erzurum'da en çok karşılaşılan bu 10 suç türündeki soruşturmaların toplam ortalama süresi ise 501 gün olarak hesaplandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı