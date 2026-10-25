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Erzurum Aziziye'de direksiyon kilitlenince 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Erzurum Aziziye'de direksiyon kilitlenince 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Erzurum Aziziye'de direksiyon kilitlenince 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde seyir halindeki otomobilin direksiyonu kilitlenince kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı; ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, seyir halindeki otomobilin direksiyonunun kilitlenmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken direksiyon mekanizmasının kilitlenmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, aynı istikamette ve park halinde bulunan diğer iki araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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