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Erzurum Aşkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzurum Aşkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç benzin istasyonundan çıkan başka bir araca çarparak orta refüje takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçesi Emek mahallesinde meydana gelen kazada Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki 01 AUS 871 plakalı hafif ticari araç benzin istasyonuna geldiği esnada istasyondan çıkış yapan 25 EA 213 plakalı hafif ticari araca sonrasında orta refüje çarparak durabildi.

Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana gelene kazada 01 AUS 863 plakalı araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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