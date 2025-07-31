Erzurum-Artvin Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Artvin karayolunda Tortum ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücülerin dikkatsizliği sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ihbar üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM