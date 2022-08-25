Erzurum 3. sayfa haberleri... Horasan'da çekici ile yolcu otobüsü çarpıştı 3. Sayfa Haberleri Erzurum 3. sayfa haberine göre Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı. Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı. Kazada kimse yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgilere göre akşam saatlerinde Kars istikametinden Erzurum istikametine seyir halinde olan bir firmaya ait 76 AC 400 plakalı yolcu otobüsü, Horasan otogarına girmek üzere geldiği şehir merkezi meteoroloji mevkiinde 25 ABA 688 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada yolculardan yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada yol bir süre trafiğe kapatılırken polis ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzurum Kars 3. Sayfa Haberler

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