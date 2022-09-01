Erzurum 3. sayfa haberi: Narko Erzurum sahada
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Erzurum haberleri: Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce "En iyi narkotik polisi; anne" kampanyası çerçevesinde tarihi Çifte Minareli Medrese önünde stant açıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce "En iyi narkotik polisi; anne" kampanyası çerçevesinde tarihi Çifte Minareli Medrese önünde stant açıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele konusunda halkın farkındalığını artırabilmek için "en iyi narkotik polisi; anne" kampanyası başlatıldı.
Kampanya bağlamında Çifte Minareli Medrese önünde stant kuran Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri vatandaşlara broşürler dağıtarak ve UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) uygulamasını da tanıttı.
Standın gözdesi Pars
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koku avcısı Pars'da stantta yerini aldı ve vatandaşların ilgi odağı oldu. - ERZURUM