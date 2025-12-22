Erzincan'da yeni yıl tedbirleri VKS toplantısında ele alındı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıl öncesi güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmesi için alınacak önlemler değerlendirildi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.
Toplantıda, yeni yıl öncesinde ülke genelinde uygulanacak güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri ele alındı. Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık'ta katıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa