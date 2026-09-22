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Erzincan Valisi Aydoğdu, 81 il valisinin olduğu okul güvenliği toplantısına katıldı

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Erzincan Valisi Aydoğdu, 81 il valisinin olduğu okul güvenliği toplantısına katıldı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlığındaki Okul Güvenliği toplantısına katıldı. VKS üzerinden 81 il valisinin katıldığı toplantıda okullarda güvenliğin sağlanması ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında düzenlenen "Okul Güvenliği" toplantısına katıldı.

Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 81 ilin valisi katıldı.

Toplantıda okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Erzincan'daki toplantıda İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Zeki Yalım, İl Emniyet Müdürü Vekili Fikret Bakır ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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