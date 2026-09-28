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Erzincan Tercan'da bunalımdaki kişi apartman çatısında ikna edilerek indirildi

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Erzincan Tercan'da bunalımdaki kişi apartman çatısında ikna edilerek indirildi
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Erzincan’ın Tercan ilçesinde bir süredir işsiz olduğu belirtilen kişi, yaşadığı bunalımın ardından apartmanın çatısına çıktı. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların ikna çabaları sonucu çatıdan indirilen kişi sağlık ekiplerince kontrol edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde apartmanın çatısına çıkarak kendisine zarar vermek isteyen kişi, ekiplerin ikna çalışması sonucu aşağı indirildi.

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir işsiz olduğu belirtilen kişi, yaşadığı bunalımın ardından bir apartmanın çatısına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların ikna çabaları sonucu çatıdan indirilen kişi, sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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