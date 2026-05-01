Erzincan-Sivas kara yolunda kaza: 2 yaralı
Erzincan-Sivas kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, kara yolunun Bozyazı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen İspanya plakalı 3392 LNR tır ile K.D. idaresindeki 24 ABC 103 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü K.D. ile R.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ERZİNCAN