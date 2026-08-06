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Erzincan'da Semt Pazarında Polisten Bilgilendirme

Erzincan'da Semt Pazarında Polisten Bilgilendirme
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, Halitpaşa Mahallesi semt pazarında esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık, sahte para ve motosiklet kaskı kullanımı konularında bilgilendirdi. Etkinlikte broşür dağıtılarak, şüpheli durumlarda emniyete haber verilmesi ve kask takmanın hayati önemi vurgulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, semt pazarında esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Halitpaşa Mahallesi Semt Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve pazar esnafına dolandırıcılık, parada sahtecilik ve motosiklet kullanımında kask takmanın önemi hakkında bilgi verildi.

Ekipler, olası dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması, sahte para konusunda şüpheli durumlarda emniyet birimlerine bilgi verilmesi ve motosiklet sürücülerinin can güvenliği için kask kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlara konuyla ilgili hazırlanan broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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