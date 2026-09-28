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Erzincan'ın Geçit Mahallesi'nde midibüs ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı.

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Erzincan'ın Geçit Mahallesi'nde midibüs ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı.
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Erzincan'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile motosiklet Geçit Mahallesi'nde çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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