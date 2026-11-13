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Erzincan İl Emniyet Müdürü Doköz, mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulundu

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Erzincan İl Emniyet Müdürü Doköz, mahalle muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulundu
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz başkanlığında mahalle muhtarlarıyla Muhtarlar Toplantısı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğündeki toplantıya müdür yardımcıları, birim amirleri ve muhtarlar katıldı; Doköz, muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz başkanlığında, mahalle muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Doköz, muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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