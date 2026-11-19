Erzincan-Gümüşhane kara yolunda devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı; ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.O.K. yönetimindeki 24 AAL 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.