Haberler

ErzincanErzurum karayolunda kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu

ErzincanErzurum karayolunda kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan-Erzurum karayolunun Demirpınar mevkiinde yoğun buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir tır bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, yol 4 saat trafiğe kapandı ve 12 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Erzincan- Erzurum karayolunun Demirpınar mevkiinde buzlanma nedeniyle tır bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken yol 4 saat trafiğe kapandı, 12 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Erzincan-Erzurum karayolunun Demirpınar mevkiinde etkili olan yoğun buzlanma, trafik kazasına neden oldu. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 72 EN 284 plakalı tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, yolun tamamen trafiğe kapanması sonucu 12 kilometre araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ekipler sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tırın yoldan kaldırılması ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının yapılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho'nun Benfica'sı ağır yaralı! Daha 2026'ya girmeden şampiyonluğun uzağında kaldılar

Soğuk duş! Mourinho'ya 2025'in son şakası
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sı ağır yaralı! Daha 2026'ya girmeden şampiyonluğun uzağında kaldılar

Soğuk duş! Mourinho'ya 2025'in son şakası
Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı

Bir devrin sonu! Futbolu bıraktı
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap