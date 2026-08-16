Erzincan-Erzurum yolu heyelanda kapandı
Erzincan-Erzurum karayolu, akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
Erzincan-Erzurum karayolu, akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Yedisu yol ayrımına yakın civarda yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna sürüklendi. Toprak kayması nedeniyle Erzincan'dan Erzurum istikametine ulaşım sağlanamazken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı