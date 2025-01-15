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Erzincan Emniyetinden anlamlı etkinlik

Erzincan Emniyetinden anlamlı etkinlik
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, "07-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" münasebetiyle Hacı Kamer Torun Özel Eğitim Anaokulu ve Üzümlü Şehit Fatih Devravut İlkokulu Anasınıfında eğitim gören görme engelli çocuklar ve diğer özel...

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, "07-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" münasebetiyle Hacı Kamer Torun Özel Eğitim Anaokulu ve Üzümlü Şehit Fatih Devravut İlkokulu Anasınıfında eğitim gören görme engelli çocuklar ve diğer özel çocuklar ziyaret edildi.

Ekipler çocukların istekleri üzerine minikleri ekip araçlarına bindirdi. Çocuklarla türkülerin söylendiği etkinlikte polis ekiplerince çocuklara hediyeler verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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