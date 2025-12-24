Haberler

Erzincan'da yeni yıl tedbirleri masaya yatırıldı

Güncelleme:
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl öncesi güvenlik tedbirlerini değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığındaki toplantıda, vatandaşların huzurla yeni yılı karşılaması için alınacak asayiş ve güvenlik önlemleri ele alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, yaklaşan yeni yıl öncesinde il genelinde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla Yeni Yıl Tedbirleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birim amirleri katıldı. Toplantıda, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamı içerisinde karşılaması için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda; yılbaşı gecesi başta olmak üzere öncesi ve sonrasında alınacak asayiş, trafik, kamu düzeni ve güvenlik tedbirleri, yapılacak denetimler ve uygulanacak planlamalar detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle kalabalık alanlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri, ana arterler ve şehir giriş-çıkışlarında alınacak önlemler üzerinde duruldu.

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, toplantıda yaptığı değerlendirmede, vatandaşların can ve mal güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayarak, tüm birimlerin koordinasyon içerisinde, görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini ifade etti. Baybaba, yeni yıl süresince emniyet teşkilatının sahada olacağını belirterek, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz şekilde uygulanacağını söyledi.

Toplantı, birim amirlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, yapılacak çalışmaların planlanması ve görev dağılımının netleştirilmesiyle sona erdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürecek. - ERZİNCAN

