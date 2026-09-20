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Erzincan Emniyet Müdürü Baybaba, kentten ayrılışı nedeniyle veda yemeğiyle uğurlandı

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Erzincan Emniyet Müdürü Baybaba, kentten ayrılışı nedeniyle veda yemeğiyle uğurlandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın kentten ayrılışı nedeniyle veda yemeği düzenlendi. POMEM Müdürü Tuncay Sancak, müdür yardımcıları ve birim amirlerinin katıldığı programda Baybaba’ya kente sunduğu hizmetler için teşekkür edildi, yeni görevinde başarı dilendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın kentten ayrılması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Tuncay Sancak, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirlerinin katıldığı programda Baybaba'ya veda edildi.

Programda, Baybaba'nın Erzincan'ın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları ile kente sunduğu hizmet ve katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünün paylaşımında, Baybaba'nın kentte bıraktığı hizmet ve güzel izlerle hatırlanacağı belirtilerek yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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