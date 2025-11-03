Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden Kapsamlı Eğitim Semineri

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, polis ekiplerinin güvenlik ve müdahale yetkinliklerini artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim semineri düzenledi.

Eğitim, Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Seminer kapsamında, acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, güvenli müdahale eğitimi ve yol kapanı kullanımı konularında detaylı uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Eğitimle, ekiplerin sahada karşılaşabilecekleri kritik durumlara hızlı ve etkili müdahale becerileri pekiştirildi. Emniyet yetkilileri, bu tür eğitimlerin hem vatandaş güvenliğini hem de polis ekiplerinin mesleki yeterliliğini artırmada büyük önem taşıdığını belirtti. - ERZİNCAN