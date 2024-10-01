Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden Güvenlik Değerlendirmesi Toplantısı
Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında yapılan toplantıda il genelindeki güvenlik çalışmaları değerlendirildi ve vatandaşların huzur içinde yaşamaları için alınan önlemler istişare edildi.
Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda şehrin güvenliği ve vatandaşların huzur ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında istişare edilerek değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN