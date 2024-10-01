Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden Güvenlik Değerlendirmesi Toplantısı

Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda şehrin güvenliği ve vatandaşların huzur ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde yapılan çalışmalar hakkında istişare edilerek değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN