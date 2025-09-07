Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden Esnafa Güvenlik Eğitimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce esnafa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 19 esnaf ziyaret edilerek, güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Esnafa, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca esnafın aktardığı sorunlar birimlere iletilmek üzere kayıt altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, güvenli bir şehir için esnaf ve vatandaşlarla buluşmaların devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN