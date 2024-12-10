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Erzincan'da Zorunlu Kış Lastiği Kontrolleri Başladı

Erzincan'da Zorunlu Kış Lastiği Kontrolleri Başladı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, zorunlu kış lastiği uygulamasını başlatarak şehirlerarası ticari araçları tek tek kontrol etti. Sürücüler, kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihi itibariyle başlamasıyla birlikte Erzincan'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar tek tek kontrol edildi.

01 Aralık 2024- 01 Nisan 2025 tarihleri arasında "Ticari Araçlara Yönelik Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması" kapsamında uygulama gerçekleştiren jandarma trafik ekipleri sürücülere kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Trafikte güvenli sürüş ve kazaları önlemek için mutlaka kış lastiklerinin takılması gerektiğini kaydeden jandarma personeli, "Kış lastiği sadece bir kural değil sevdiklerinizle huzur içinde yolculuk yapmak için güvencedir. Kış lastiği yola ve hayata tutunmanızı sağlar" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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