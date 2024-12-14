Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı operasyonda 2,28 gram esrar maddesi ile birlikte 188,28 gram esrar ve 9 bin 800 TL para ele geçirdi. C.E. ve Ç.A. isimli şahıslara uyuşturucu madde suçlarından işlem yapıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda C.E. isimli şahıstan 2,28 gram esrar maddesi ele geçirildi. C.E. . isimli şahısın uyuşturucu maddeyi Ç.A.isimli şahıs için temin ettiğini söylemesi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler C.E. isimli şahısın ikametinde yapılan aramada 188,28 gram esrar maddesi ve 9 bin 800 TL para ele geçirdi.
C.E. isimli şahısa " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan, Ç.A. isimli şahısa ise " Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " kapsamında işlem yapıldı. - ERZİNCAN