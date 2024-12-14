Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda C.E. isimli şahıstan 2,28 gram esrar maddesi ele geçirildi. C.E. . isimli şahısın uyuşturucu maddeyi Ç.A.isimli şahıs için temin ettiğini söylemesi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler C.E. isimli şahısın ikametinde yapılan aramada 188,28 gram esrar maddesi ve 9 bin 800 TL para ele geçirdi.

C.E. isimli şahısa " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan, Ç.A. isimli şahısa ise " Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " kapsamında işlem yapıldı. - ERZİNCAN